القراء يختارون الكتب الأفضل في إنجلترا خلال 2018

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في استطلاع للرأي صوت القراء الإنجليز على أفضل الكتب التي طالعوها في عام 2018، تحت رعاية مؤسسة "National Book Tokens"، وهي الجائزة الوحيدة التي نظمها بائعو الكتب وقام الجمهور بالتصويت لنتائجها.

وذكر موقع "إيفيننج ستاندرد" الإنجليزي المعني بالشؤون الثقافية، أن العام الجاري شهد تصويت 55 ألف شخص على مختلف التخصصات وأنواع الكتب، وحصلت رواية الكاتب جيل هونيمان "أليانور أوليفانت بخير تماما" على لقب الكتاب المفضل في إنجلترا لعام 2018.

وفازت رواية هونيمان لأول مرة بفئة "اختيار القراء"، والتي تدعو القراء إلى ترشيحهم والتصويت على كتابهم المفضل لهذا العام.

كما فاز ستيوارت تورتون بجائزة الرواية عن كتابه الأول بعنوان "الميتات السبع لإيفلين هاردكاسل"، وحصل مؤلف مجهول على جائزة أفضل عمل غير روائي بعنوان "المحامي السري".

وفي حين سيطر الكتاب لأول مرة على جوائز التقييم، فاز السير فيليب بولمان بفئة الكتابة للشباب عن كتاب "كتاب من الغبار: لابيل سوفاج"، وفي فئة أفضل كتب الشعر، فاز ديوان "القنفذ الأخير" للشاعر بام أيريس ورسوم أليس تايت.