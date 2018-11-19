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أعلن مايكل بلومبرج، عمدة مدينة نيويورك السابق وقطب الإعلام، عن تبرعه بمبلغ 1.8 مليار دولار لجامعة جون هوبكنز.

وقال بلومبرج إنه يريد التأكد أن الجامعة التي تخرج منها لن تقبل سوى الطلاب الذين يستحقون فقط، في مقالة رأي نشرت في صحيفة "نيويورك تايمز".

وستذهب الأموال إلى برامج المساعدات المالية في الجامعة للطلاب المؤهلين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وبالتالي يمكن للجامعة تقديم المزيد من المنح الدراسية لمواجهة التكاليف والقروض المرتفعة بشكل كبير.

وكتب بلومبرج البالغ من العمر 76 عاما قائلا إن "أمريكا في أفضل حالاتها عندما نكافئ الاشخاص على أساس جودة عملهم وليس على حجم محافظهم."

وقال بلومبرج، المولود بولاية ماساشوسيتس، إن دراسته جرى تمويلها من خلال قرض ووظيفة في الحرم الجامعي.

وكتب بلومبرج: "إن شهادة الدبلوم الذي حصلت عليها من جامعة جون هوبكنز فتحت لي أبوابا كانت ستظل مغلقة، وسمحت لي بأن أعيش الحلم الأمريكي".

ويعرف عن رجل الأعمال مؤسس شركة بلومبرج لوسائل الإعلام والبيانات المالية أنه سياسي وفاعل للخير.