الكويت واليونان توقعان اتفاقية تعاون إعلامي مطلع ديسمبر المقبل

أعلن محمد الجبري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، عن توقيع اتفاقية تعاون إعلامي مع اليونان مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأكد الجبري، خلال لقائه بعمدة جزيرة كوس اليونانية جورج كرستيس بديوان عام وزارة الإعلام الكويتية، عمق العلاقات التي تربط بين الكويت واليونان، والتعاون الثنائي في شتى المجالات الإعلامية بين البلدين، لافتا إلى وجود اتفاقية مبرمة بين البلدين منذ 1978، تتعلق بجوانب عدة ذات اهتمام مشترك.

وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاقية التعاون مع الجانب اليوناني، بواسطة وزارة الخارجية الكويتية، مشيرا إلى أنها تستهدف الكشف عما تتميز به جزيرة كوس،وذلك في إطار حرص القيادة السياسية في الكويت، على رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، خاصة المجال الشبابي، والاستفادة من التجربة اليونانية في مجال الزراعة.