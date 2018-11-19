الرئيس السوداني يلتقي مبعوثة مركز كارتر الأمريكي

التقى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الاثنين بالخرطوم، بمبعوثة مركز كارتر، آن بيتر، والتي سلمته رسالة خطية من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، تتعلق بالتعاون مع المركز في عدة مجالات خاصة محاربة الأمراض الفتاكة في السودان.

وقال وزير الصحة السوداني، محمد أبوزيد، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن زيارة سفيرة مركز كارتر تأتي بمناسبة إعلان السودان خالية من عمى الأنهار بمنطقة القلابات بولاية القضارف، منوها أن السودان استطاع أن يقضي على هذا المرض الحدودي.

وأوضح أبوزيد أن السفيرة وجهت خلال اللقاء شكرها للرئيس البشير على دعمه لجهود مركز كارتر ووزارة الصحة للقضاء على الأمراض الفتاكة. وأضاف أنها أطلعت الرئيس على ما يقوم به مركز كارتر في مكافحة الأمراض، كما قدمت له طلبا بإبداء مراكز كارتر للتعاون مع السودان في المجالات المختلفة، منوها بأن الرئيس أكد أن هناك أمراضا مستعصية نحرص على القضاء عليها.

من جانبها، قالت السفيرة آن بيتر، إنهت سلمت رسالة من الرئيس الأسبق جيمي كارتر للرئيس البشير، مؤكدة أن الرئيس كارتر يكن كل الاحترام والتقدير وودا كبيرا لشعب وحكومة السودان.