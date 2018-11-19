الجزائر تشارك في المنتدى البرلماني لمنتدى روما للحوار المتوسطي

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تشارك الجزائر في المنتدى البرلماني المقام بعد غد الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى روما للحوار المتوسطي.

وقال بيان لمجلس الأمة (إحدى غرفتي البرلمان) الجزائري إن المجلس سيشارك في هذا الحدث الذي ينظمه مجلس الشيوخ الإيطالي و المعهد الإيطالي للدراسات الدولية، وستمثله ليلى براهيمي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في المهجر بالمجلس.

ويهدف المنتدى إلى إشراك رؤساء لجان الشؤون الخارجية في البرلمانات الوطنية لدول المتوسط في نقاش رفيع المستوى وتبادل الخبرات حول الأفكار والمشاريع التي تسعى إلى تحقيق الرفاه المتبادل لجميع بلدان المنطقة".

وسيجري هذا الاجتماع في حلقات نقاش ستتمحور حول موضوعين رئيسيين هما "التحديات المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: مجال للحوار و المواجهة" و"دور برلمانات دول المتوسط: المساهمة في خلق مناخ مناسب للتنمية والسلم".