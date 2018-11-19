الكرملين: بوتين يعود إلى سوتشي ليبدأ مشاورات مع وزارة الدفاع الروسية

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعود إلى سوتشي؛ ليبدأ مشاورات مع وزارة الدفاع الروسية حول تطوير الجيش والصناعات الدفاعية.

وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم الاثنين - أن الرئيس بوتين سيعود مساء اليوم من إسطنبول متوجها إلى سوتشي؛ لعقد سلسلة اجتماعات مع قيادة وزارة الدفاع حول مسائل التطوير العسكري وتطوير القوات المسلحة ومجمع الصناعات الدفاعية.

يُذكر أن بوتين يشارك اليوم في تدشين المرحلة الأولى من خط أنابيب الغاز (التيار التركي) في إسطنبول.