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العراق: ضبط خمسة أرهابيين وتفكيك 3 عبوات ناسفة بديالى والعثور على 11 عبوة بالأنبار

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 8:00 م | آخر تحديث : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 8:00 م

ألقت قوات من شرطة ديالى القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين، بتهمة الإرهاب وذلك بعمليتين أمنيتين في بعقوبة مركز محافظة ديالى وجلولاء شمال شرقي بعقوبة.

وقال مصدر أمني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الاثنين، أن وحدة معالجة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين ورفع "كيس" يحتوي على مادة السي فور شديدة الانفجار في بساتين بلور في قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة إضافة إلى تفكيك عبوة ثالثة كانت موضوعة على جانب طريق مؤدي إلى منطقة الكاطون غربي بعقوبة.

من جانبه، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقى، العثور على 11 عبوة ناسفة وقذيفتين في الأنبار.
وذكر بيان للمركز أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من العثور على 11 عبوة ناسفة وتعمل على تفجيرها موقعيا".

كما تمكنت القوات من تطهير 500 متر خلال عملية في منطقة كبيسة، وفجرت 6 عبوات ناسفة في منطقة المحبوبية مشيرة إلى أنه تم العثور على مقذوفتين بالقرب من منطقة ثويل - البغدادي، وقد تم تفجيرهما.

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