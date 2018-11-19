الخارجية الكازاخية: محادثات أستانا حول سوريا تعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الاثنين، أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا من المقرر أن تعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.

وقال عبد الرحمنوف، وفقا لما ذكرته وكالة المعلومات الدولية "كازانفورم" الكازاخية، إن: "ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي المقبل الحادي عشر الرفيع المستوى حول التسوية السلمية في سوريا في إطار عملية أستانا يومي 28 و29 نوفمبر الجاري".

وأضاف وزير الخارجية الكازاخي أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع في إطار الشكل التقليدي بمشاركة وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة.

يُذكر أن الاجتماع الماضي لـ"ثلاثية أستانا" حول سوريا على مستوى نواب وزراء الخارجية عقد في 23 أكتوبر الماضي بالعاصمة الروسية موسكو.