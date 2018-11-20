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السودان يؤكد عدم وجود ممانعة فرنسية لدوره في إحلال السلام بأفريقيا الوسطى

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 11:44 م | آخر تحديث : الإثنين 19 نوفمبر 2018 - 11:44 م

أكدت الحكومة السودانية عدم وجود سوء تفاهم أو ممانعة فرنسية للدور السوداني في إحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "فرنسا أبلغتنا عبر أكثر من فريق بأنها لا تمانع أي مجهود سوداني بشأن أفريقيا الوسطى، مادام يتم تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، والسودان أحد دول جوار أفريقيا الوسطى المهمة، ويتأثر بها".

وأضاف أن ما يشاع أن هناك ممانعة فرنسية للدور السوداني في أفريقيا الوسطى غير صحيح.
وتابع، السودان يعمل في إطار المبادرة الأفريقية التي باركت المساعي السودانية بشأن السلام في أفريقيا الوسطى، مؤكدًا دعم السودان لكل الجهود التي تبذل.

وحول وجود مشروع قرار يستهدف جهود السودان، قال وزير الخارجية "لا يوجد مشروع قرار يهدف لإقصاء السودان"، مؤكدًا أن كل الأطراف تقدر جهود الخرطوم وحريصة على استقرار كل دول المنطقة بما فيها السودان.


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