تراجع إنتاج الأفيون في أفغانستان بنسبة 29% خلال العام الجاري

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كشف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة اليوم الاثنين أنه تم إنتاج 6400 طن من الأفيون في أفغانستان خلال عام 2018، فيما يعد انخفاضا كبيرا مقارنة بالعام الماضي.

وخلص التقرير إلى أن إنتاج الأفيون هذا العام شهد انخفاضا بنسبة 29% مقارنة بالإنتاج العام الماضي الذي بلغ 9000 طن.

وأوضح التقرير أن 263 ألف هيكتار من الأراضي تم استخدامها لزارعة الأفيون، مما يمثل انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من الانخفاض، ما زال الإنتاج يعد ثاني أكبر إنتاج يتم تسجيله منذ بدء عملية رصد الإنتاج عام 1994.

وقال التقرير إن زراعة الأفيون انخفضت بنسبة 55% في الشمال و 43% في الغرب ، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الجفاف هذا العام.

وأضاف التقرير أن 69% من أعمال زارعة الأفيون تمت في جنوب أفغانستان، يليها الغرب بنسبة 12%.

وجرى زراعة نصف إنتاج الأفيون، 3297 طنا، في إقليم هلمند فقط، حيث تسيطر حركة طالبان على 90% من أراضي الإقليم، أو مازال القتال دائرا للسيطرة عليها.

وجرى اجتثاث الأفيون من 406 هكتارات فقط من الأراضي في أربعة أقاليم خلال العام الماضي.