﻿﻿البشير: السودان سيتخطى كل الأزمات في القريب العاجل

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن السودان سيتخطى كل الأزمات في القريب العاجل، وأن هذه مرحلة سيتم تجاوزها.

وقال البشير، في كلمته خلال لقائه بطلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم الاثنين بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن البلاد تم استهدفها و محاربتها بكل الوسائل ولكن ثبات و صبر الشعب السوداني هزم كل التوقعات.

وأكد أن من أولويات الحكومة الاهتمام بالتعليم والتوسع فيه بالمستويات المختلفة و التركيز على إلزامية التعليم العام.

وأشاد البشير بمجهودات الطلاب منذ بداية ثورة الإنقاذ الوطني، وقال إنهم شعلة تضيء دروب الوطن، ونحن نريد بناء دولة تشبه أهل السودان، مؤكداً بذل الجهد لتوفير كل الفرص لتحقيق

رغبات الطلاب.

وأثنى الرئيس السوداني، على المعلمين بكافة المستويات، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم العالي اليوم تحقق أفضل النتائج في العالم.