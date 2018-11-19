الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن نظام «بيدو» للملاحة بالأقمار الصناعية

أطلقت الصين قمرين صناعيين جديدين لنظام (بيدو) للملاحة بالأقمار الصناعية (بي دي أس) اليوم الاثنين، إلى الفضاء، وذلك على متن الصاروخ (لونج مارش-3 بي) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وقال "يانغ تشانغ فنغ" كبير مصممي نظام (بيدو)، في تصريح اليوم، إن القمرين دخلا مدارا أرضيا متوسطا بعد أكثر من ثلاث ساعات، حيث سيعملان مع 17 قمرا صناعيا آخر ضمن نظام (بي دي أس-3) الموجود في الفضاء.

وأضاف أنه مع الإطلاق الناجح للقمرين اكتمل نشر نظام (يدو) للملاحة بالأقمار الصناعية الأساسي، فيما تخطط الصين لتقديم خدمات الملاحة باستخدام نظام (بي دي أس-3) إلى البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق بحلول نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن نظام (بيدو) الذي استخدم التسمية الصينية لمجموعة الدب الأكبر النجمية بدأ في خدمة الصين عام 2000 ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2012.

وتعتزم الصين إطلاق 6 أقمار صناعية أخرى من طراز (بي دي أس-3) إلى المدارات الأرضية المتوسطة، و3 أقمار صناعية إلى المدار التزامني المائل بالنسبة للأرض، فضلا عن قمرين صناعيين إلى المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض من (2019 - 2020).