الإمارات والكونغو الديمقراطية يوقعان مذكرة للاعفاء من التأشيرات بين البلدين

وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى وليونارد شي أوكيتوندو وزير خارجية الكونغو الديمقراطية بأبوظبي اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الامارتية «وام»، أن اللقاء تناول كذلك بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله حرص الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الكونغو الديمقراطية.

من جانبه أكد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على

تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير على شعبي البلدين منوها بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.