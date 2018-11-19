إيطاليا قلقة على حقوق مواطنيها ببريطانيا إثر تداعيات بريكست

أعربت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي عن شعورها بالقلق إزاء ضمان حقوق المواطنين الإيطاليين -البالغ عددهم 700 ألف والمتواجدين في المملكة المتحدة - والعواقب المؤثرة على ظروفهم المعيشية والأسرية والمهنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست " .

وقالت ألبيرتي -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية- إني "أفكر بحق الإقامة، والنظام الضريبي، والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والعمل، والتأشيرات لهؤلاء المواطنين"، مشيرة إلى أنه يجب ألا ننسى العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع إيطاليا، والحاجة إلى إبقاء تعاون قوي في مجالي الدفاع والأمن على الصعيدين الخارجي والداخلي مع بريطانيا، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأضافت أنه فيما يتعلق بشأن العلاقات المتوترة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي "لا يمكن لأحد أن يتخيل الاتحاد من دوننا مهما كان مدى جدية أسباب استيائنا، فإن آفاق المستقبل يجب أن تنفتح تحت شعار التعاون".