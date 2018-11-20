السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، مع وفد الاتحاد الأوروبي بقيادة مدير عام إدارة أفريقيا كوين فيرفاك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية على صعدها السياسي والاقتصادي والتنموي، إلى جانب الدور الذي يلعبه السودان في محوره الإقليمي والهادف لإحلال الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، ومبادرة السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى والداعمة لطرح الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

واستعرض الجانبان الإعداد لزيارة وزير الخارجية السوداني إلى مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم 23 نوفمبر الجاري، ولقائه المرتقب مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن السيدة فريدريكا موجريني، حيث سيتم التباحث حول أوجه التعاون المشترك خاصةً في قضايا مسيرة السلام والتطورات الإقليمية، وكذلك برامج العون التنموي.

وفي سياق متصل، التقي وزير الخارجية السوداني، اليوم الاثنين، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الخرطوم، أورليش كولو، وبحث الجانبان الزيارة التي سيقوم بها الوزير إلى برلين يوم 22 نوفمبر الجاري، والتي ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون والتنسيق الثنائي في المنظمات الدولية والإقليمية.

وتطرق اللقاء إلى مجهودات ألمانيا الاتحادية في دعم عملية السلام في السودان، ومآلات عملية المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة، وبحث الطرفان استئناف جهود الوساطة التي يقودها ثابو أمبيكي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.

وتسلم الوزير من السفير الألماني دعوة لحضور منتدى ميونيخ للأمن الدولي والذي سيُعقد في فبراير 2019، حيث رحب بالدعوة والتي تأتي تأكيداً على الدور المهم الذي يضطلع به السودان في إطار حفظ الأمن والسلم الإقليميين.