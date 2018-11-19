تايبيه: جوائز جولدن هورس مازالت ترحب بمشاركة الافلام الصينية طالما احترمت تايوان

قال وزير الثقافة في تايوان، اليوم الاثنين، إن جوائز "جولدن هورس" التي تقدمها بلاده، مازالت ترحب بمشاركة الافلام السينمائية الناطقة باللغة الصينية، طالما كان المشاركون فيها يظهرون احترامهم للشعب التايواني.

وقد خيمت السياسة على الدورة الخامسة والخمسين لحفل توزيع جوائز "جولدن هورس"، الذي أقيم مساء أمس الاول السبت في تايبيه، بعد أن تطرق بعض الفائزين ومقدمي الحفل إلى الاستقلال التايواني والوحدة الصينية.

من ناحية أخرى، أعرب نواب البرلمان عن قلقهم، اليوم الاثنين، من أن تقاطع الصين الجوائز بسبب الجدل المثار. ويشار إلى أن الجوائز حظت بمكانة على مر السنوات، لتكون بذلك مثل جوائز الاوسكار للافلام السينمائية الناطقة باللغة الصينية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء المركزية التي تديرها الدولة.

ومن جانبها، ردت وزير الثقافة التايوانية، تشينج لي-تشيون: "إننا نرحب بجميع الأفلام الصينية، كما كنا نفعل من قبل".

ويعني ذلك أن جميع الأفلام الناطقة باللغة الصينية - والتي تشمل الأفلام التي تم إنتاجها في الصين - مازالت موضع ترحيب. وقالت إن تايوان دولة حرة ديمقراطية تحتضن التنوع.