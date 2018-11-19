قيادي حوثي يدعو لوقف إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية

دعا القيادي بالميليشيات الحوثية، محمد علي الحوثي إلى وقف إطلاق الصواريخ باتجاه السعودية والإعلان عن الاستعداد لوقف جميع العمليات العسكرية.

وطالب القيادي، الذي يتولى رئاسة ما يطلق عليه "اللجنة الثورية العليا" - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين - قيادة الحوثيين إلى تأكيد استعدادها لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات وصولا إلى سلام عادل ومشرف - حسب تعبيره- .

يشار إلى أن جبهات صعدة "شمال اليمن" والساحل الغربي والبيضاء شهدت في الأسابيع الماضية إنجازات ميدانية للقوات اليمنية الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وسط تقهقر ملحوظ لميليشيات الحوثي التي تكبدت هزائم فادحة.