الصين والولايات المتحدة تجريان محادثات تجارية هاتفية على مستوى نواب الوزراء

أجرت الصين والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، محادثات تجارية عبر الهاتف على مستوى نواب الوزراءن حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن وزارة التجارة الصينية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفان منوشين، لوكالة "بلومبرج"، أمس الثلاثاء، في واشنطن، إن الجانبين كانا قد عقدا عدة جولات من المحادثات في الأسابيع الأخيرة، ويعتزمان عقد اجتماع رسمي مباشر في يناير المقبل للتفاوض بشأن هدنة أوسع نطاقا في حروبهما التجارية، لكن من المستبعد أن يعقدا اجتماعا قبل ذلك الحين.

وأضاف منوشين: "إننا نعكف على تأكيد الأمور اللوجستية الخاصة بعدة اجتماعات، ونُصر على ضمان تأكيد أننا نستخدم الوقت بحكمة، ومحاولة تسوية ذلك".

يركز الجانبان الآن على محاولة "توثيق اتفاق حيث أن موعدا نهائي هو الأول من مارس، لهدنتهما الحالية بشأن الرسوم الجمركية ينفد، وإننا نتوقع عقد اجتماعات في يناير".

وذكر مسئولون صينيون على صلة بالمناقشات، فضلوا عدم نشر أسمائهمم، أن الجانبين يعتزمان الاجتماع في يناير المقبل، وفي ذات السياق، لم ترد وزارة التجارة الصينية على طلب تم إرساله عبر الفاكس للتعليق.