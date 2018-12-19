إسرائيل تدعو لبنان لقتال «حزب الله» من أجل «مستقبل» الأخيرة

دعا رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو لبنان إلى التصدي للأعمال العدوانية لجماعة "حزب الله" ضد إسرائيل.

وفي حديثه اليوم الأربعاء قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث مسألة حفر جماعة "حزب الله" لأنفاق لشن هجمات عبر الحدود، قال نتنياهو إن السلطات اللبنانية يتعين أن تعمل على الكشف عن تلك الأنفاق، لكن "لا تفعل ذلك".

وأضاف نتنياهو في رسالة إلى لبنان "حزب الله يعرضكم لخطر كبير. يتعين أن تعملوا للدفاع عن أنفسكم وصدهم عن ذلك. قاتلوا حزب الله من أجل مستقبل لبنان".

وتابع نتنياهو قائلا إن المجتمع الدولي يتعين أن يحمل إيران وحزب الله ولبنان المسؤولية عن الأنفاق.

ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لإدانة جماعة "حزب الله" واعتبارها جماعة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة جماعة "حزب الله" على أنها جماعة إرهابية.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف لوصف الجناح العسكري لجماعة "حزب الله".

وكانت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" قد أكدت وجود أربعة أنفاق قريبة من خط الحدود بين إسرائيل ولبنان، اثنان منها عبر الخط.