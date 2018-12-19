حكم يسمح بفرض حظر على المتاجر السياحية في امستردام

سمحت محكمة هولندية لمدينة امستردام، اليوم الأربعاء، بفرض حظر على المتاجر السياحية في منطقة وسط المدينة.

وقالت المحكمة الهولندية الإدارية العليا، في لاهاي، إن الحظر المفروض منذ أكتوبر 2017 لا يمثل انتهاكا للمبادئ الأوروبية.

وفي محاولة لمنع الازدحام في منطقة وسط المدينة بالمتاجر والخدمات السياحية، فرضت امستردام حظرا على الأنشطة التجارية المخصصة للسياح والزوار، مثل متاجر الهدايا التذكارية، ومتاجر تأجير الدراجات، ومتاجر بيع حلوى الوافل.

وعلى الرغم من ذلك، أيدت المحكمة المُدعي، وهو متجر لبيع الجبن، حيث أن مالك المتجر كان بدأ تأجيره قبل أن تعلن المدينة عن الحظر.