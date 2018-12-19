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مسؤولان: تركيا تتمسك بشراء أنظمة دفاع صاروخية من روسيا

رويترز
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 10:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 10:54 م

قال مسؤولان تركيان يوم الأربعاء إن تركيا لم تغير قرارها بشأن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا لكنها ترحب بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال شراء منظومة باتريوت المنافسة من الولايات المتحدة.

ووصف مسؤول قرار وزارة الخارجية الأمريكية بأنه إشارة طيبة للعلاقات أنقرة المضطربة مع واشنطن وقال إن تركيا الآن في انتظار الخطوة الأمريكية التالية.

وقال المسؤول ”تركيا لم تغير قرار شراء المنظومة الدفاعية إس-400 من روسيا.

”يجب على الولايات المتحدة باعتبارها حليفا أن تبيعها لتركيا... لكننا كنا في انتظار موافقتهم“.

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