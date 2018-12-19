واشنطن: اجتماعات أبوظبي بشأن أفغانستان جزء من جهودنا لتشجيع الحوار بين الأفغان

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، أن الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" حول أفغانستان هي جزء من جهود الولايات المتحدة لتشجيع الحوار بين الأفغان لإنهاء النزاع هناك.

وأوضح بالادينو، وفقا لقناة (الحرة)الأمريكية، أن موقف الولايات المتحدة منذ زمن هو أن الحرب في أفغانستان ستنتهي فقط عندما يجلس الأفغان مع بعضهم باحترام متبادل لمناقشة خارطة طريق سياسية لمستقبلهم.

وأكد أن المبعوث الأمريكي إلى المصالحة في أفغانستان زلماي خليل موجود في المنطقة، وقد اجتمع في السابق وسيتابع اجتماعاته مع كل الأطراف المعنية لدعم تسوية متفاوض عليها للنزاع.

ونفى بالادينو، وجود اقتراح بتعليق الانتخابات في أبريل كي تتمكن طالبان من المشاركة في انتخابات مستقبلية.

يشار إلى أن دولة الإمارات استضافت بمشاركة المملكة العربية السعودية وحضور باكستان، مؤتمرا للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.