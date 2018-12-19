مقتل اثنين من القُصَّر ضمن قافلة المهاجرين على الحدود المكسيكية

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبير أبرادور، اليوم الأربعاء، إن اثنين من القُصَّر ضمن قافلة المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة، قد لقيا حتفهما في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية.

وأعرب ممثلو الادعاء عن اعتقادهم بأن الشابين، 16 و17 عاما، وهما من هندوراس، كانا بين آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الولايات المتحدة. ووصل أول أفراد القافلة إلى تيخوانا يوم11 نوفمبر الماضي.

وقالت صحيفة "ال يونيفرسال" اليومية وممثلو الادعاء إن المراهقين، ومعهما هندوراسي آخر قاصر، التقوا سيدتين محليتين عرضتا عليهم ممارسة الجنس، وذلك يوم 15 ديسمبر.

واصطحبت السيدتان المراهقين إلى أحد المنازل حيث وصل رجال طلبوا بعض المال من المراهقين، وعندما قال الثلاثة إنهم لا يملكون مالا، قام الرجال بشنق اثنين، وحاولوا شنق الثالث إلا أنه تمكن من الفرار، وتم إلقاء الجثتين في الشارع.

وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمره الصحفي الصباحي: "للأسف، حدث أن فقد شابان صغيران حياتهما.. تم فتح تحقيق".