الرئيس التونسي يلتقي سفير السعودية لدى تونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمس الثلاثاء، سفير السعودية لدى تونس، محمد بن محمود العلي.

ونقل السفير العلي خلال اللقاء تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الملك محمد بن سلمان، وتمنياتهم لشعب وحكومة تونس بمزيد التقدم والازدهار.

ونوّه الرئيس التونسي بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، مشيدًا بمواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ودعمها المستمر لتونس في مختلف الميادين.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.