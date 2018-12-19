روسيا تنفي اتهامها بعدم شرعية تصرفات حرس حدودها في البحر الأسود

نفت روسيا، اليوم الأربعاء، اتهامات بشأن عدم قانونية تصرفات حرس حدودها خلال حادث احتجاز السفن الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن جريجوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي، قوله: "روسيا تنفي بشكل قاطع أي اتهامات ضدها فيما يتعلق بأعمالها "العدوانية وغير القانونية" المزعومة في منطقة مياه بحر آزوف ومضيق كيرتش والبحر الأسود، ولم تكن هناك أي انتهاكات للقانون الدولي من قبل حرس الحدود".

وأضاف أن سفنًا تابعة للبحرية الأوكرانية خرقت الحدود الدولية لروسيا في 25 نوفمبر الماضي، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتًا في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفيدرالية الروسية بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث "بيرديانسك"، "نيكوبول" و"ياني كابو"، و24 بحارا أوكرانيا لمدة شهرين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف الحادث بالاستفزازي، مشيرا إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد طاقم هذه السفن قاما بإدارة هذه العملية الخاصة، موضحا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز هو نتيجة تراجع شعبية الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قبيل الانتخابات في بلاده.