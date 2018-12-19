«قسد» تنفي انتشار بشمركة على الحدود السورية التركية

نفى مسؤول في مجلس سورية الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تسيطر على شمال سوريا، التوصل إلى اتفاق بشأن نشر قوات عربية وكردية /بشمركة/ على الحدود السورية-التركية شمالي البلاد.

وقال عضو مجلس الرئاسة في مجلس سورية الديمقراطية، حسن محمد علي، اليوم الأربعاء "الحديث عن نشر قوات عربية وكردية على طول الحدود السورية التركية غير دقيق ولا يوجد شيء من هذا القبيل على أرض الواقع".

وأكد علي، خلال في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "الولايات المتحدة تعمل على خفض التصعيد والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية على شمال سوريا وأن قوات سورية الديمقراطية ومجلس سورية الديمقراطية يأخذون التهديدات التركية وفصائل المعارضة ويحسبون لها بشكل جدّي، ولمواجهة هذه التهديدات نعتمد على أنفسنا ونقوم بتحضيراتنا بشكل جيد ولا نهمل الجانب السياسي والديبلوماسي".

وانتقد علي عدم تحرك الحكومة السورية التي دعتها إدارة شمال شرق سورية للدفاع عن السيادة السورية، وعدم قيام النظام السوري بمهمته في منطقة عفرين.