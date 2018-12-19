ممثل ألماني يقرر العيش في السنغال تدعيما لسياسة الحكومة الألمانية تجاه أفريقيا

قرر الممثل الألماني والعضو في الحزب المسيحي الديمقراطي، شارليز إم. هوبر الانتقال للعيش في السنغال، موطن ابيه.

وقال هوبر /62 عاما/ في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "بعدما انخرطت بشدة في إعادة صياغة سياسة الحكومة الألمانية تجاه أفريقيا على النحو الذي تطبقه الحكومة حاليا، قلت لنفسي - لماذا لا أعيش أيضا في أفريقيا؟".

وأضاف هوبر، الذي ولد في مدينة ميونخ الألمانية باسم كارل-هاينتس هوبر: "في الماضي كنت أسافر للسنغال أربع أو خمس مرات في العام، سأفعل ذلك الآن لكن في الاتجاه المعاكس".

وذكر هوبر أنه أصبح لديه منزل في السنغال منذ عام 2004، مضيفا أنه افتتح مؤخرا مدرسة هناك سيتعلم فيها خلال العام المقبل ألف طفل.

واشتهر هوبر بدور المحقق الجنائي هنري جونسون في مسلسل "دير ألته" (العجوز) الذي بثته القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف).

وخلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 شغل هوبر مقعدا في البرلمان الألماني (بوندستاج) بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل. وانضم هوبر خلال هذه الفترة للجنة البرلمانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والتنمية.