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المفوضية الأوروبية تقترح 14 إجراء طارئا لخروج بريطانيا بدون اتفاق

نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس
نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:21 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:21 م

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس أن المفوضية قدمت 14 اقتراحا للاستعداد لاحتمال مغادرة بريطانيا التكتل بدون التوصل لاتفاق انتقالي .

ويصف دومبروفسكيس الاقتراحات في مجالات من بينها الخدمات المالية والنقل الجوي والجمارك وسياسة المناخ بأنها "تدريب على الحد من الضرر"، بينما أشار إلى أنه لا يمكنهم "تكرار" فوائد اتفاق الخروج من الاتحاد الذي تم إبرامه مع بروكسل أو اتفاق العضوية معه.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، يتعين أن تتخذ الدول الأعضاء بالاتحاد إجراءات لضمان أن المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الدول الأعضاء "سيستمرون في أن يتم النظر إليهم على إنهم مقيمون قانونيون"، حسب المفوضية الأوروبية.

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