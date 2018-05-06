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قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في جبهة البقع بصعدة

واس
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:13 ص

تمكنت قوات الجيش اليمني أمس الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش شنت فجر اليوم هجومًا مباغتًا على مواقع تمركز المليشيا في منطقة رشاحة بجبهة البقع، على إثرة حررت سلسلة جبال بحرة ريحان.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا بينهم قناصين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

واستعادت قوات الجيش خلال الهجوم، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذخيرة المتنوعة، التي خلفتها المليشيا.


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