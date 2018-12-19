تقارير تركية: تأجيل الافتتاح الكامل لمطار اسطنبول الجديد إلى مارس

أفاد تقرير إخباري تركي بأن رياح الاضطرابات ضربت مطار اسطنبول الدولي الجديد وأدت إلى تأجيل افتتاحه الكامل.

وذكرت وكالة «دوغان» الإخبارية التركية أن الافتتاح الكامل للمطار، الذي دشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أكتوبر الماضي، وكان مخططا له العمل بقدرته التشغيلية الكاملة قبل نهاية العام، تأجل إلى مارس القادم.

وتطمح السلطات التركية إلى أن يصبح المطار، الذي يدعمه أردوغان، هو الأكبر في العالم بقدرة استيعاب أولية تصل إلى 90 مليون راكب في العام.

وأكد مصدر من «مطار اسطنبول الكبير»، وهو الكونسورتيوم المسؤول عن أعمال إنشاء وتشغيل المطار، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، أن الافتتاح تأجل إلى مارس من العام القادم.

ووفقا لوكالة "دوغان" فإن قرار الإرجاء اتّخذ بعد اجتماع عُقد أمس بين مسؤولين من وزارة النقل، والكونسورتيوم ، والناقل الوطني شركة "الخطوط الجوية التركية"، وإدارة المطار.

وقال مصدر الكونسورتيوم إنه من المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم أو غدا الخميس. ولم يُعرف بعد سبب التأجيل.

ومن المخطط للمطار الجديد أن يحل محل المطار الدولي المزدحم الذي يحمل اسم "مصطفى كمال أتاتورك" مؤسس الجمهورية التركية.

تجدر الإشارة إلى أن المطار الجديد يشغّل حاليا عددا محدودا من الرحلات الجوية.

وتشهد اسطنبول حاليا هطولا غزيرا للأمطار، وأظهرت لقطات تليفزيونية العديد من أجزاء المطار وقد غمرتها المياه.