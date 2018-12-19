فرق عمل بين الصحة الليبية والتونسية لتسديد الديون العلاجية المستحقة على طرابلس

قال وكيل وزارة الصحة الليبية في حكومة الوفاق الوطني محمد هيثم إنه اتفق مع نظيره التونسي عبدالرؤوف الشريف- خلال لقائهما- على تشكيل فرق عمل بين وزارتي الصحة في البلدين؛ لتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف هيثم- في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأربعاء- إنهما بحثا أيضا نتائج لجان فحص وتدقيق ديون العلاج المترتبة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين، كما بحثا سبل التعاون بين البلدين في الجانب الصحي في العديد من الملفات؛ أبرزها الاستفادة من التجربة التونسية في مجال مراقبة وتوزيع الأدوية إلى جانب تنظيم القطاع الصحي الخاص.

وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتواصل تمهيدًا لإبرام اتفاقات ثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.