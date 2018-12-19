سبيس إكس تلغي إطلاق قمر صناعي للأمن القومي الأمريكي

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ألغت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إلون ماسك يوم الأربعاء إطلاق قمر صناعي للأغراض الملاحية لصالح الجيش الأمريكي لتخفق لليوم الثاني على التوالي في استكمال أولى مهماتها المتعلقة بالأمن القومي وذلك بسبب مشكلة فنية في الصاروخ.

وكان من المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس الذي يحمل قمرا لنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) بلغت تكلفته 500 مليون دولار وشيدته شركة لوكهيد مارتن، من كيب كنافيرال في فلوريدا في التاسعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).

وقالت سبيس إكس على تويتر إنها تراجعت عن محاولة الإطلاق لإجراء مزيد من التقييم لقراءة غير مألوفة على أجهزة استشعار المرحلة الأولى للصاروخ وسوف تؤكد موعدا جديدا للإطلاق فور استكمال المراجعة.

ويوم الثلاثاء أوقفت سبيس إكس الإطلاق المزمع قبل دقائق من الإقلاع بسبب مشكلة فنية لكنها قالت بعدها إن الصاروخ وحمولته ”في حالة جيدة“.

وسيكون نجاح الإطلاق نصرا كبيرا لمالك الشركة ماسك رجل الأعمال الملياردير الذي أمضى سنوات في محاولة لاقتحام السوق المربحة لعمليات الإطلاق الفضائية العسكرية التي تهيمن عليها شركتا لوكهيد وبوينج.

وقالت الشركة إن الإطلاق سيكون أول مهماتها الفضائية للأمن القومي كما وصفها الجيش الأمريكي.