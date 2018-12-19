زعيمة الخضر في ألمانيا تطالب بإسراع ترحيل الجنائيين المرفوض طلبات لجوئهم

طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، بإسراع ترحيل اللاجئين الجنائيين المرفوض طلبات لجوئهم.

وقالت «بيربوك»، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: «طالبو اللجوء الجنائيون، الذين لا يحترمون نظامنا القانوني وأصبح ترحيلهم واجب النفاذ، يتعين تبكير ترحيلهم».

وذكرت «بيربوك» أنه بدلا من طرد لاجئين يندمجون على نحو جيد في ألمانيا، يتعين على دولة القانون أن تتعامل بحسم مع الجناة الملزمين بالترحيل، خاصة المتورطين منهم في جرائم جنسية.

يذكر أن طالبة في مدينة فرايبورج تعرضت في أكتوبر الماضي للاغتصاب الجماعي على يد عدة رجال، أغلبهم من السوريين.

ويعتبر المشتبه به الرئيسي جان متعدد الجرائم، وكان يتعين سجنه من قبل.

ويوجد في ألمانيا جناة متعددي الجرائم بين طالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم.

وقالت «بيربوك» إنه لا يجب قبول ذلك، وأضافت: «يتعين علينا أن نستخدم الوسائل القانونية المتاحة لدينا على نحو أفضل».

وذكرت بيربوك أن الترحيل يعتبر «موضوعا مؤلما» بالنسبة للخضر، موضحة في المقابل أن من يرغب في الحصول على حق أساسي في اللجوء، يجب ألا يتهرب من تطبيق قواعد دولة القانون.