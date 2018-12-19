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قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية أخطرت الكونجرس بصفقة محتملة لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا.

وأضاف المسؤول أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار.