طالبان تناقش انسحاب القوات الأمريكية مع مبعوث واشنطن في أبو ظبي

أجرى ممثلو طالبان محادثات جديدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مع المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد.

وجاء في بيان اليوم الأربعاء أن من بين القضايا التي سيتم تناولها خلال المحادثات التي تستمر يومين في أبوظبي هي معاملة السجناء والإفراج عنهم.

وشارك في سلسلة الاجتماعات بشكل جزئي ممثلون من باكستان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مجددا أن قادة الجماعة لن تجري محادثات مباشرة ورسمية مع "وفد إدارة كابول".

على جانب آخر، أكد مصدر في الحكومة الأفغانية مطلع على المسألة أنه لا يوجد محادثات مباشرة بين الحكومة وطالبان.

وبحسب بيان طالبان، لا يوجد مناقشات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار أو تشكيل حكومة مؤقتة أو إجراء انتخابات رئاسية.

ومن ناحية أخرى، قال أمين المجلس الأعلي للسلام المعين حديثا، عمر داود زاي، في اجتماع مع الصحفيين اليوم في كابول إنه سيتم وضع مسودة اتفاق سلام مع طالبان في الأسابيع المقبلة.

ومنذ يوليو، التقى ممثلو طالبان والدبلوماسيون الأمريكيون 4 مرات من أجل محادثات مباشرة.

وفي حين أن التفاؤل بشأن مفاوضات سلام محتملة مع حركة طالبان المسلحة الأفغانية، ارتفع في الشهور الأخيرة، لايزال هناك طريق طويل ووعر للتوصل لاتفاق، حسبما قال رئيس المجلس الأعلى للسلام كريم خليلي.