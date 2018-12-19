ملك بلجيكا يجري مشاورات مع قادة الأحزاب للبت في استقالة رئيس الوزراء

يجري الملك فيليب ملك بلجيكا اليوم /الأربعاء/ مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية للبت في استقالة رئيس الوزراء شارل ميشال.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن الملك يبحث مع قادة الأحزاب ما إذا كان يبقي على ميشال على رأس الحكومة المؤقتة لحين موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 26 مايو المقبل، أو الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

وكان ميشيل قد أعلن استقالته فى البرلمان أمس /الثلاثاء/ وذلك بعد أسابيع من أزمة حكومية حادة على خلفية رفض أحد أحزاب الائتلاف الحاكم للميثاق الدولي للهجرة الذي وقعت عليه بلجيكا من بين أكثر من 190 دولة في مدينة مراكش المغربية يومي 10 و11 الشهر الحالي.