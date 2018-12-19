برنامج الأغذية العالمي: هناك نقص في التمويل سيؤثر على الضفة الغربية وغزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن مواجهته نقصاً حاداً في التمويل في فلسطين، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على حوالي 193 ألف شخص من الفئات الأشد احتياجاً في قطاع غزة والضفة الغربية اعتباراً من الشهر المقبل.

وذكر بيان صادر عن البرنامج، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن "نحو 27 ألف شخص في الضفة الغربية لن يحصلوا على أية مساعدات بينما سيحصل المستفيدون الباقون على 80 بالمئة فقط من مستحقاتهم الشهرية".

وأعرب البرنامج عن قلقه إزاء ما قد "ينتج عن تقليص المساعدات من آثار مدمرة على الأمن الغذائي، وسبل كسب الرزق، والرفاه الاجتماعي للأشخاص الذين يخدمهم البرنامج في فلسطين".

ويحتاج البرنامج إلى حوالي 57 مليون دولار للحفاظ على مستوى الدعم الحالي لنحو 360 ألف شخص خلال عام 2019. وفي ظل غياب تقديم مساهمات إضافية، سيضطر البرنامج إلى إجراء مزيد من التخفيضات في المساعدات.

وقال ستيفن كيرني، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في فلسطين: "مساعدات البرنامج هي بمثابة شريان الحياة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين استنفدوا كل مواردهم الضئيلة في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التعايش مع الصعوبات المتزايدة التي لا يمكنهم مواجهتها".

وأضاف: "مع استمرار اتساع الفجوة بين تزايد الاحتياجات الغذائية والموارد المتاحة، فليس أمام البرنامج بديل سوى اتخاذ هذه القرارات الصعبة."