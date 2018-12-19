عاملون في مستشفى بالمكسيك يحتجزون زوجة المحافظ «رهينة» لتأخر دفع رواتبهم

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احتجز عاملون في مستشفى أطفال بمدينة ويليايرموس بمحافظة تاباسكو المكسيكية، زوجة المحافظ أرتورو نونيس رهينة، وذلك بسبب التأخر في دفع رواتبهم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم "الأربعاء" عن مصادر مكسيكية قولها إن زوجة المحافظ التي تترأس النظام المحلي لتطوير الأسرة، احتجزت رهينة عند مجموعة من الأطباء لمدة 6 ساعات، وتم تحريرها فيما بعد من قبل أفراد الشرطة المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن الأطباء المحتجين حاولوا أيضا أن يقلبوا سيارتين تابعتين للنيابة العامة في المحافظة وكسروا النوافذ فيهما.

وتقدر متأخرات الرواتب والمكافآت السنوية التي يجب أن تدفعها حكومة المحافظة للعاملين في المجال الطبي بـ10 ملايين دولار.