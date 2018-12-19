الصين تدعم التقدم الإيجابي في عملية السلام بميانمار

اتفقت الصين وميانمار على أن الوضع في شمال ميانمار يرتبط بشكل وثيق بالسلام الإقليمي، ورفاهية المواطنين على حدود البلدين.

جاء ذلك خلال الجولة الرابعة للمشاورات الدبلوماسية والدفاعية بين الصين وميانمار التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة "كونمينغ" بمقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية –في بيان اليوم- إنه ينبغي على جميع الأطراف في شمال ميانمار الالتزام بضبط النفس والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتجنب تدمير استقرار المنطقة الحدودية.

وأضافت أن الجانبين مستعدان لاتخاذ الخطوات الضرورية للسيطرة بشكل مشترك على الوضع في شمال ميانمار، وتعزيز التعاون بشأن استقرار الحدود وإدارتها وحماية سلامة المواطنين بالمنطقة الحدودية وحقوقهم المشروعة ومصالحهم، وضمان عمل الموانيء الرئيسية والتنفيذ السلس لمشروعات التعاون الكبرى.

وتابعت الوزارة: "ترحب الصين وتدعم التقدم الإيجابي الأخير في عملية السلام في ميانمار، وتدعم عقد ميانمار جولة جديدة من مؤتمر بانجلونج للسلام للقرن الـ21، وعازمة على القيام بجهود مشتركة لدفع بناء الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار قدما من أجل تعزيز تنمية شمال ميانمار والمناطق الحدودية".