الصين تعلن عن تفش جديد لحمى الخنازير الأفريقية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اليوم /الأربعاء/ اكتشاف بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في إقليم "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن المرض تم اكتشافه في مجزر بمدينة "تشوهاي"، بعد أن تسبب في نفوق 11 خنزيرا هناك.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.