مراهق يعترف بقتل طفلة طعنا في فيينا

اعترف مراهق /16 عاما/ متهم بالقتل، اليوم الأربعاء، خلال محاكمته في فيينا، بجريمته، وزعم أنه سمع صوتا داخله يأمره بأن يطعن بسكين طفلة /سبعة أعوام/ تقطن في نفس الحي.

ولم يتمكن المتهم، رغم ذلك، من أن يتذكر أنه كاد أن يقطع رأس الطفلة، حسبما أخبر المحكمة.

ورفعت الشرطة درجة التأهب خشية أن يحاول أقارب الطفلة الثأر من القاتل.

يذكر أن والد الطفلة مفقود منذ يونيو، عندما فر من سجن في إيطاليا حيث كان يقضي عقوبة في قضية تهريب مهاجرين.

وتنحدر عائلتا المدعى عليه، والضحية، من الشيشان.

ووقعت الجريمة، حسبما أفادت الشرطة، في مايو بعدما دعا المراهق الطفلة إلى تناول المثلجات في شقته، في ظل غياب والديه.

وقال الصبي أمام هيئة المحكمة: "أخبرني صوت في عقلي أنني يجب أن أخنقها. ففعلت. وسمعت أوامر أخرى (خذها إلى الحمام، واجلب سكينا واطعنها)".

ويتعين على هيئة المحلفين أن توازن بين رأيين متناقصين لخبيرين بشأن القضية.

وذكر طبيب نفسي من قبل المحكمة أن الجريمة ترجع إلى حالة فصام في الشخصية لم تتلق علاجا، في حين ذكر آخر أن المراهق كان قادرا على التمييز بين الصواب والخطأ رغم معاناته من اضطراب حاد في الشخصية.