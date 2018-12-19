الاتحاد الأوروبي يطرح تدابير طارئة لخروج بريطانيا بدون اتفاق

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، 14 تدبيرا، تهدف إلى الحد من الاضطراب في حال مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي في مارس المقبل دون التوصل إلى اتفاق.

وتأتي الخطوة وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستتمكن من الحصول على موافقة برلمانية على اتفاق تم التوصل إليه مع بروكسل بشأن الخروج من التكتل. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في غضون مئة يوم - في 29 مارس 2019.

وتغطي التدابير التي اقترحتها المفوضية مجالات تمثل أولوية، حيث إن خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق سيكون له تأثير واسع على الناس والشركات مثل حقوق المواطنين والسفر الجوي والخدمات المالية، طبقا لوثيقة أولية صدرت الشهر الماضي.

وكتب مسؤول تنفيذي الاتحاد الأوروبي، أن تطبيق هذه التدابير "يقتصر على مجالات محدودة فقط، حيث أنها ضرورية للغاية من أجل حماية المصالح الرئيسية للاتحاد الأوروبي".

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إنهم "لا يستطيعون تكرار" فوائد اتفاق الخروج الذي تم التفاوض عليه من جانب لندن وبروكسل، ولا الفوائد الخاصة بعضوية الاتحاد الأوروبي.