لبنان تعرب عن قلقها إزاء بيان «يونيفيل» حول أنفاق كشفت عنها إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء بيان القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" قبل يومين حول الأنفاق التي كشفت عنها إسرائيل عند الحدود الجنوبية، وشدّدت الوزارة في بيانها على التزام لبنان بالقرار 1701.

وأعربت وزارة الخارجية في البيان رفضها لجميع الخروقات "من أي نوع كانت".

وأكّدت الخارجية "على طلب الحكومة اللبنانية إلى الجيش اللبناني للقيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات يونيفيل، خاصة في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية".

وذكر البيان أن لبنان يطالب "مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرقاً سنوياً جواً وبحراً وبراً، أي بمعدل خمسة خروقات يومياً".

وأضاف البيان "فيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار 1701 أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجّل كل يوم خروقات خطيرة جدا على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية تتمثل بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي مدججا بأطنان من الصواريخ التقليدية وغير التقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة أحياناً تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين وتؤدي إلى أضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبناني".