المفوضية الأوروبية تقبل خطة الميزانية الإيطالية المنقحة

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها سوف تقبل مقترح الميزانية الإيطالية المنقح ، لتنتهي شهور من الجدل وتتفادى حكومة إيطاليا التعرض لإجراء عقابي من جانب الاتحاد الأوروبي.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي ، اقترحت الحكومة الإيطالية الشعبوية خفض عجز الميزانية المستهدف لعام 2019 من 4ر2 إلى 04ر2% من الناتج المحلي الإجمالي .

وقالت المفوضية ،وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء إنها سوف تقبل العرض بدلا من التوصية بإطلاق ما يعرف بإجراء العجز المفرط ضد روما.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ،فالديس دومبروفسكيس، :"اتفاق اليوم ليس مثاليا ، ولكنه سوف يتيح لنا تفادي إجراء العجز المفرط على افتراض أن هذه الإجراءات سوف يتم تنفيذها بالكامل".

ومن شأن إجراء العجز المفرط أن يفرض الاتحاد الأوروبي مراقبة صارمة على الشؤون المالية الإيطالية وغرامات محتملة في حالة استمرار عدم الامتثال لقواعد منطقة اليورو.