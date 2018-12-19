المفوضية الأوروبية تعلن قرارها اليوم حول اقتراح الميزانية الإيطالي

يحتمل أن تتفادى إيطاليا اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراء عقابي ضدها بسبب خططها الخاصة بعجز الموازنة للعام المقبل إذا وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء على أحدث مقترحات قدمتها روما بشأن الموازنة .

وفي محاولة لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي ، اقترحت الحكومة الإيطالية الشعبوية خفض عجز الميزانية المستهدف لعام 2019 من 4ر2 إلى 04ر2% من الناتج المحلي الإجمالي .

وكان من المقرر أن تتخذ المفوضية ،وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قرارها حول ما إذا كانت سوف تقبل العرض ، أو توصى بدلا من ذلك بإطلاق ما يعرف بإجراء العجز المفرط ضد روما.

وفي وقت متأخر أمس الثلاثاء ، قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الإيطالية إنه تم التوصل إلى اتفاق بشكل "غير رسمي" ، ولكنه لا يزال بحاجة للموافقة الرسمية من جانب المفوضية.

وتم الإعلان عن الاتفاق المبدئي بعد أن قدمت الحكومة الإيطالية تعهدات إضافية فيما يتعلق بخفض الميزانية لإضافة مصداقية إلى هدف العجز الجديد "04ر2% من الناتج المحلي الإجمالي".

ولم ترد تفاصيل عن الإجراءات ، لكن قد يتم الإعلان عنها خلال خطاب لرئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي من المقرر أن يلقيه في مجلس الشيوخ الساعة 1200 مساء (1100 بتوقيت جرينتش).

وفي حالة اقتراح المفوضية لاتخاذ إجراء ضد إيطاليا ، فإن الأمر يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه قبل بدء تنفيذه. ولم يتضح بعد توقيت ذلك بشكل دقيق .

ومن شأن إجراء العجز المفرط أن يفرض الاتحاد الأوروبي مراقبة صارمة على الشؤون المالية الإيطالية وغرامات محتملة في حالة استمرار عدم الامتثال لقواعد منطقة اليورو.

ووسط توقعات بإعادة التقارب بين روما وبروكسل فى اللحظة الأخيرة ، انتعشت البورصة الإيطالية ، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة تزيد على 2ر1% في التعاملات الصباحية.