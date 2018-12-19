تقرير: مقتل 5 رجال بالرصاص داخل حانة في وسط المكسيك

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لقي خمسة رجال حتفهم بالرصاص في حانة بوسط المكسيك، حسبما ذكرت قناة "تيليبيسا" اليوم الأربعاء.

وأصيب سادس عندما فتح خمسة مسلحين، على الأقل، نيران أسلحتهم داخل الحانة التي تقع ببلدة إرابواتو، في ولاية جواناخاتو، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

ونقل عن شهود عيان القول إن القتلة لاذوا بالفرار في شاحنة صغيرة.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة. ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث.

وتعاني المكسيك من ارتفاع معدلات الجريمة، حيث قتل أكثر من 29 ألف شخص على مدار العام الماضي فقط. وترجع نسبة كبيرة من عمليات القتل إلى الحروب بين عصابات تهريب وتجارة المخدرات بهدف فرض سيطرتها على مناطق بعينها.