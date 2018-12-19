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الإعلام العراقي: اعتقال إرهابيين اثنين وضبط 3 صواريخ موجهة غرب الأنبار

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 10:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 10:48 ص

اعتقلت القوات الأمنية العراقية إرهابيين اثنين وضبطت 3 صواريخ موجهة في قضاء القائم غرب محافظة "الأنبار" غربي العراق.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن القوات الأمنية العراقية نفذت عملية أمنية في قرية الزاوية، أسفرت عن العثور على 3 منصات صواريخ محلية الصنع و3 صواريخ موجهة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأضاف «رسول»، أن هناك قوة أمنية أخرى ألقت القبض على إرهابيين اثنين في قضاء القائم، كما أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من تفكيك 15 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع من مخلفات التنظيم خلف قرية حلبية خفاجة.

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