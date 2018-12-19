السودان يحتفل بذكرى إعلان استقلاله من داخل البرلمان

احتفل المجلس الوطني السوداني، اليوم الأربعاء، بالذكرى 63 لإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان، في 19 ديسمبر عام 1955.

وحيا رئيس البرلمان، الدكتور إبراهيم أحمد عمر، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوطني بهذه المناسبة، الرعيل الأول من جيل الاستقلال، خاصة نواب أول برلمان وطني، لما قاموا به من عمل وطني خالص تجاوز كل الخلافات السياسية وانحازوا لوحدة السودان.

وقال إنه في مثل هذا اليوم انعقد البرلمان بكل الأحزاب السياسية وفي جلسة تاريخية مشهودة، وتداولوا حول خيارين: الوحدة أو الاستقلال، مشيراً إلى أن قرارهم جاء متسقا مع تاريخ السودان الممتد الحافل بالتضحيات وإيثار النفس وتغليب مصالح الوطن العليا.

وأضاف أن تلك اللحظة كانت علامة فارقة في تاريخ السودان، حين انحاز النواب لجماهير الشعب، واستجابوا لتطلعاتهم بالحرية والتحرر.

وقال إن ملحمة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان ستظل قصة وستظل أحداثها وأصولها حاضرة في وجدان الأمة، لأنها رسالة ودرس يعلمه كل جيل للجيل الذي يليه.