روسيا: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يفتح آفاقا للتسوية السياسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا يفتح آفاقا للتسوية السياسية في هذا البلد الذي مزقته الحرب على مدار نحو ثماني سنوات.

وأعربت الوزارة عن قناعة موسكو بأن القرار الأمريكي بسحب القوات سيؤثر إيجابا على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأيضا على الوضع في منطقة "التنف" الحدودية بين سورية والأردن، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، بدأت الولايات المتحدة تدرك بأن معارضتها للجهود التي تبذلها الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا، تركيا، إيران) في سورية تضر بالمصالح الأمريكية عينها.

كانت البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في البلاد.