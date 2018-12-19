الكرملين: لا صلة بين بيع صواريخ «إس-400» الروسية وباتريوت الأمريكية إلى تركيا

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن بلاده لا ترى صلة بين مسألة بيع منظومات صواريخ "اس-400" الروسية الدفاعية الجوية إلى لتركيا، وإمكانية بيع منظومات باتريوت الأمريكية لأنقرة، مؤكدا أن بيع المنظومات الروسية لتركيا في مرحلة التنفيذ حاليا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - "إن هاتين العمليتين لا صلة بينهما، ونحن ننفذ اتفاقياتنا القائمة مع الأتراك"، مضيفا أن عقد بيع "اس-400" لتركيا في مرحلة التنفيذ وسوف يستمر.

وأكد أنه لا سبب يدعو موسكو لعدم الثقة بتركيا بشأن الكشف عن معلومات حساسة للولايات المتحدة تتعلق بالمنظومات الصاروخية للدفاع الجوي الروسية.

وتابع قائلا "عادة تنفيذ التعاون العسكري التقني لروسيا مع باقي الدول، يكون مصحوبا بالتزامات قانونية بشأن عدم كشف المعلومات الحساسة المرتبطة بهذا التعاون"، وقال إن هناك التزامات كهذه على الجانب التركي.